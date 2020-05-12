Бекман: продвигающие премию Немцова вряд ли могут считаться журналистами

Издание "Новая газета" накручивало голоса за конкурсантов премии Немцова в свою пользу, считает доцент Йохан Бекман.

Фонд Бориса Немцова решил отменить итоги голосования за одноименную премию, во время которого произошла накрутка голосов. Одним из лидеров голосования стала малоизвестная в России колумнистка из "Новой газеты" Виктория Ивлева, которая пользуется большей популярностью на Украине. Она выступала в защиту украинских пленных.

Доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман рассказал изданию iReactor, что, возможно, "Новая газета" накручивала голоса в пользу своих сотрудников, так как голосование проходило на их сайте. Финский специалист сообщил, что все проекты издания носят антиправительственный характер. Бекман считает, что отмена голосования произошла из-за сбоя в операциях против России.

"Голосование — очень грубый фейк", — заявил Йохан Бекман.

Доцент не считает номинированных на премию правозащитниками и журналистами. Он заявил, что "Новая газета" провалила операцию против РФ, когда фонд отменил результаты голосования.