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19:00   12 Мая 2020
Экономика

НБУ заявил, что применит меры против "дочки" Сбербанка за смену собственника

НБУ заявил, что применит меры против "дочки" Сбербанка за смену собственника

Национальный банк Украины может рассмотреть вопрос о применении мер воздействия против дочерней компании Сбербанка, так как после смены собственника в головной организации он не был извещен об этом.

Ранее Центральный банк РФ и Министерство финансов России пришли к соглашению о продаже 50% + одной акции Сбербанка.

"Соответственно, у дочернего банка на Украине – Сбербанка – также изменился конечный владелец", — обозначили в сообщении украинского регулятора.

Согласно мнению НБУ, это явилось нарушением украинского законодательства. По закону новый владелец был обязан уведомить регулятор о намерении приобрести банк, а также сам процесс приобретения должен был быть согласован с ним.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #сбербанк #нбу #национальный банк украины

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