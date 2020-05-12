НБУ заявил, что применит меры против "дочки" Сбербанка за смену собственника

Национальный банк Украины может рассмотреть вопрос о применении мер воздействия против дочерней компании Сбербанка, так как после смены собственника в головной организации он не был извещен об этом.

Ранее Центральный банк РФ и Министерство финансов России пришли к соглашению о продаже 50% + одной акции Сбербанка.

"Соответственно, у дочернего банка на Украине – Сбербанка – также изменился конечный владелец", — обозначили в сообщении украинского регулятора.

Согласно мнению НБУ, это явилось нарушением украинского законодательства. По закону новый владелец был обязан уведомить регулятор о намерении приобрести банк, а также сам процесс приобретения должен был быть согласован с ним.