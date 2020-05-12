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18:58   12 Мая 2020
Общество

Беглов соболезнует семьям погибших при пожаре в больнице Петербурга

Беглов соболезнует семьям погибших при пожаре в больнице Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с обращением к петербуржцам после пожара в больнице Святого Георгия, выразив соболезнования родственникам погибших.

Трагедия произошла в реанимационном отделении медицинского учреждения на Северном проспекте утром 12 мая. В результате пожара погибли пять человек. Врачи и медсестры проявили настоящее мужество, спасая пациентов. Они успели отключить электропитание и подачу кислорода, предотвратив жуткие последствия.

Медики не потеряли самообладание и справились в экстренной ситуации, отметил Беглов. Они не покинули своих пациентов и вовремя начали эвакуацию. Сотрудники МЧС прибыли на место срабатывания сигнализации через шесть минут.

Губернатор поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации пожара. От лица правительства Петербурга он принес соболезнования семьям погибших. Им будет оказана необходимая помощь, пишут "Невские новости". Глава Северной столицы уже поручил провести проверку оборудования и противопожарной безопасности во всех стационарах города.

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Автор: Юлия Яковлева
#пожар #петербург #беглов

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