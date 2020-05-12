Кедми рассказал о сценарии войны между США и Китаем

Если Соединенные Штаты рискнут атаковать Китай, они могут столкнуться с военной мощью России. Такое мнение в эфире телеканала Iton TV высказал бывший руководитель службы «Натив» Яков Кедми, слова которого приводит во вторник Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

Как отметил аналитик, сейчас, на фоне проводимой на Западе масштабной антикитайской компании из-за эпидемии коронавируса, опасность военного столкновения между США и Китаем серьезно возросла. Также напряженность усугубляют сами США своими экономическими антикитайскими шагами и попытками приблизить военные базы к зонам, которые Китай считает стратегически важными.

По убеждению Кедми, Китай незамедлительно и жестко отреагирует на любую прямую угрозу своей безопасности. В частности, если Штаты разместят свою базу на Тайване, Пекин, который продолжает считать данный регион своей территорией, немедленно возьмет остров под контроль.

«Если американские корабли столкнутся с китайскими возле островов, которые китайцы считают своими, китайцы встанут и откроют огонь. Столкновение может быть. Из малого конфликта, из большого, из чего угодно», — добавил эксперт.

Также Кедми допустил возможность большой войны, которую США могут развязать против Китая. Это, по его словам, приведет к катастрофическим последствиям для Америки, так как Россия в этом случае убедившись в готовности Штатов любыми путями подчинить себе непокорные государства, займет сторону Китая.