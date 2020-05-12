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18:10   12 Мая 2020
Общество

Российские либералы отрабатывают заказ, пытаясь политизировать дело Воронцова

Российские либералы отрабатывают заказ, пытаясь политизировать дело Воронцова

Представители либеральной оппозиции и так называемые правозащитники активизировались на фоне скандальной истории вокруг администратора паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, пытаясь придать его делу политический окрас.

Воронцов заключен под стражу из-за предъявленного ему обвинения за вымогательство. Он требовал у сотрудника правоохранительных органов 300 тыс. рублей за нераспространение личных снимков, которые в итоге были опубликованы. Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин сообщил, что Воронцов, согласно решению суда, останется под арестом до 6 июля текущего года, передает Nation News.

Либеральные оппозиционеры и так называемые правозащитники встали на сторону Воронцова. Руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков уверен в политизированности дела против задержанного. Он объяснил это тем, что в России образовался тренд настоящей "охоты" на администраторов крупных пабликов.

Известный "оппозиционер" Геннадий Гудков тоже поддержал "омбудсмена". Он старается не упускать возможность лишний раз покритиковать российскую власть. 

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Автор: Ирина Большунова
#оппозиция #воронцов #либералы

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