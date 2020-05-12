Баранец: бомбардировщик с «Кинжалом» достанет и Аляску, и Калифорнию

Пентагон признал свое отставание от России в сфере разработок гиперзвукового оружия, и президент США Дональд Трамп этим, конечно же, недоволен.

Об этом во вторник в беседе с Федеральным агентством новостей заявил военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, по словам которого Трамп сейчас наверняка приказывает своим генералам «догнать и перегнать» Москву в области гиперзвукового оружия.

Напомним, ранее сообщалось об успешном испытательном пуске гиперзвуковой авиаракеты комплекса «Кинжал», выполненном российским дальним бомбардировщиком. При этом отмечалось, что данная ракета, наряду с другими перспективными воздушными средствами поражения, войдет в номенклатуру вооружения модернизированного дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.

«Надо начать с того, что "Кинжал" — это уникальная ракета. Она имеет исключительные гиперзвуковые характеристики, и, хотя мы раньше скромненько говорили, что ее скорость всего пять-восемь махов, на самом деле во время испытаний "Кинжал" показывал более впечатляющие характеристики (до десяти махов)», — заявил Виктор Баранец журналистам.

Также военный обозреватель отметил, что российские военные инженеры и ученые разработали для ракет комплекса «Кинжал» надежную систему управления, решив таким образом одну из сложнейших задач для такого типа оружия.

«Третья уникальность — это возможность приспосабливать разработку к стратегическим бомбардировщикам, которые несут в своем "брюхе" ядерные снаряды. Таким образом "Кинжал" может быть не только "простым" оружием, но и оружием массового поражения», — добавил эксперт.

По словам обозревателя, российские стратегические силы, обзаведясь гиперзвуковыми ядерными ракетами, получили более мощный «карающий меч», чем имевшийся у них ранее, то есть они серьезно укрепили свои позиции. Ракета, которая способна развивать такую сумасшедшую скорость – десять махов – может лететь очень далеко, подчеркнул Баранец, и это открывает для российских атомных бомбардировщиков огромные возможности. В частности, им для нанесения удара больше не нужно входить в зону противоракетной обороны противника.

«Раньше, вылетев, скажем, с аэропорта "Чкаловский" под Москвой, такой самолет, экипированный "обычными" ракетами с ядерной боеголовкой, мог поразить цель в районе условного Урала, — отметил эксперт. — Имея же под брюхом "Кинжал", бомбардировщик, пролетев то же расстояние, в состоянии достать им до самого Сахалина! Я уже молчу про Аляску, Калифорнию и другие интересные объекты».

К тому же ракеты «Кинжал», приспосабливаемые под Ту-23М, значительно «удлиняют» стратегическую мощь РФ и делают практически неотвратимым наказание ее врагов, так как после пуска таких ракет их практически невозможно перехватить. За океаном об оружии с такими уникальными гиперзвуковыми характеристиками пока только мечтают.

По словам эксперта, Россия в этом отношении опередила американцев на 15-20 лет. Достигнутые Соединенными Штатами максимальные мощности пока равны пяти-шести махам, и это при том, что там разработками гиперзвукового оружия начали заниматься лет на 15 раньше нас.