Ряд предприятий вернулся к работе в Краснодарском крае

Возобновили свою работу в период распространения коронавируса промышленные и сельскохозяйственные предприятия, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край начинает поэтапное снятие ограничительных мер, которые ранее были введены из-за COVID-19. Организации, строительные магазины, автосалоны и другие предприятия начнут работу с 23 мая, отметил в своем в Telegram-канале Кондратьев. Остальные меры будут сниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

Президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании, что нерабочая неделя закончилась, передает "360". Сейчас все регионы постепенно начнут послаблять ограничительные меры. Есть города, где все введенные меры продолжают действовать, так как ситуация с пандемией ухудшилась. Кондратьев продлил режим самоизоляции до 23 мая.