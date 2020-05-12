Голикова назвала примерные сроки возвращения россиян к нормальной жизни

Возвращение к привычной жизни в России может произойти уже этим летом, если граждане будут соблюдать ограничительные меры, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Очень важно соблюдать все требования главных санитарных врачей, включая требования по сосуществованию с обществом. Каждый россиянин должен заботиться о здоровье своих близких и не допустить дальнейшего распространения коронавируса, заявила Голикова. Она также выразила надежду на то, что при таких условиях можно будет вернуться к нормальной жизни уже летом, пишут "Известия".

Жители некоторых регионов страны на майские праздники не стали соблюдать ограничительные меры. По словам вице-премьера, это может привести к росту выявленных случаев COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила эти предположения. Ведомство продолжит следить за эпидемиологической обстановкой и за отменой ограничений в субъектах РФ.

Количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 232 243 человек. При этом более 43 тыс. пациентов успешно завершили лечение. Актуальная информация о COVID-19 находится на портале стопкоронавирус.рф.