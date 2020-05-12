Милонов о голосовании по премии Немцова: было бы странно, если бы там все было честно

Фонд Бориса Немцова отменил результаты голосования за кандидатов на премию Немцова, поскольку журналисты ФАН доказали, что голоса на сайте легко "накрутить". Депутат Госдумы Виталий Милонов не удивился обману со стороны либералов.

Журналисты ФАН провели расследование и выяснили, что любой желающий может обойти защитную систему на сайте и проголосовать за нужного кандидата неограниченное количество раз. Кроме того, сайт тайно собирал уникальные цифровые отпечатки компьютеров участников голосования, хотя сбор такой информации в России считается незаконным, выяснили в редакции ФАН. Милонов назвал это нечестное голосование "позорным", однако не удивился мошенническим махинациям со стороны редакции "Новой газеты".

"Было бы странным, если бы там было все честно", — заявил Милонов в беседе с корреспондентом Nation News.

Премией Фонда Бориса Немцова ежегодно награждают представителей либерального сообщества, которые, по мнению организаторов, достигли особенных успехов в общественной деятельности за год. Лауреатом премии в этом году стала бы безызвестная Виктория Ивлева, которая на самом деле работает в редакции "Новой газеты".