ФАС уличила Альфа-банк в недобросовестной конкуренции

Признаки недобросовестной конкуренции при размещении данных на сайте Альфа-банка прослеживаются в рабочей деятельности организации, уточнили в пресс-службе Федеральной Антимонопольной службы (ФАС).

Речь идет об информации, посвященной условиям использования кредитной карты "100 дней без процентов", говорится в сообщении. Сотрудники ведомства считают, что эти данные противоречат действующим тарифам АО "Альфа-банк".

Клиентам банка, как сообщает ведомство, предоставляют неполную информацию об условиях кредитной программы. ФАС обнаружила признаки сокрытия сведений, необходимых для держателей карт, при проведенной проверке.