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17:34   12 Мая 2020
Экономика

ФАС уличила Альфа-банк в недобросовестной конкуренции

ФАС уличила Альфа-банк в недобросовестной конкуренции

Признаки недобросовестной конкуренции при размещении данных на сайте Альфа-банка прослеживаются в рабочей деятельности организации, уточнили в пресс-службе Федеральной Антимонопольной службы (ФАС).

Речь идет об информации, посвященной условиям использования кредитной карты "100 дней без процентов", говорится в сообщении. Сотрудники ведомства считают, что эти данные противоречат действующим тарифам АО "Альфа-банк".

Клиентам банка, как сообщает ведомство, предоставляют неполную информацию об условиях кредитной программы. ФАС обнаружила признаки сокрытия сведений, необходимых для держателей карт, при проведенной проверке.

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Автор: Юлия Яковлева
#банки #фас #альфа-банк

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