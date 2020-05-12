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17:27   12 Мая 2020
Россия

Владелец подмосковного хосписа признал вину по делу о гибели людей в пожаре

Владелец подмосковного хосписа признал вину по делу о гибели людей в пожаре

Организатор хосписа, в котором при пожаре погибли 11 пожилых людей, признал свою вину во время допроса. Владельца обвинили в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Следственный комитет выдвинул обвинение организатору красногорского хосписа "Второй дом" по факту гибели пенсионеров при пожаре. Организатор учреждения полностью признал свою вину и раскаялся во время допроса, сообщили в пресс-службе СК.

Хоспис, который располагался в арендованном загородном доме, загорелся ночью 11 мая. При пожаре погибли 11 пожилых людей, еще семь госпитализированы в тяжелом состоянии. Площадь пожара составила 15 кв. метров. В ходе проверки выяснилось, что владелец не регистрировал свой пансионат.

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Автор: Василий Пименов
#пожар #подмосковье #пожилые люди #хоспис #красногорск

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