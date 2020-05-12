Экономист Ковалев заявил, что Латвии придется выбираться из кризиса без помощи ЕС

Карантин, введенный для сдерживания эпидемии коронавируса, продемонстрировал, что Евросоюз так и не преодолел кризис единства: в случае возникновения серьезных проблем странам приходиться самостоятельно искать выход.

Об этом во вторник сообщает Sputnik Латвия, приводя заявление заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, экономиста Игоря Ковалева.

Как отмечает издание, за последние месяцы порты Латвии потеряли большую часть грузов, к этому привело как падение спроса и цен на энергоносители, так и снижение экономической активности, вызванное пандемией. При этом железная дорога Латвии не только сокращает своих сотрудников, но и выставляет на продажу принадлежащую ей недвижимость.

Вызванный эпидемией коронавируса кризис, по мнению Ковалева, ускорит сокращение объемов транзита через Латвию, а это значит, что страна не сможет рассчитывать на помощь со стороны Евросоюза и будет вынуждена решать свои проблемы самостоятельно.

«Пандемия заставила государства закрыть свои границы. Учитывая масштабы сворачивания бизнеса на фоне пандемии, кризис в еврозоне будет достаточно ощутимым. Это влечет падение товарооборота, и в экономике стран Балтии следует ожидать тяжелой рецессии», — подчеркнул экономист.

В условиях, когда все страны Евросоюза будут вынуждены выживать по отдельности, Латвии, по его словам, придется достаточно сложно.

Эксперт также отметил, что входящие в Европейский союз страны, несмотря на стремление к интеграции, имеют разные экономические модели, отличные друг от друга налоговые и финансовые системы, а также различную бюджетно-кредитную политику.

«Пандемия отчетливо показала, что кризис единства в Евросоюзе не преодолен: когда возникают серьезные проблемы, страны вынуждены решать их самостоятельно, — подчеркнул Ковалев. — На месте Латвии я бы не стал надеяться на существенную помощь со стороны ЕС, тем более при таком серьезном кризисе».

На тот факт, что Евросоюз сейчас переживает не лучшие свои времена, по словам эксперта, указывает пример Италии, которая, являясь одной из стран-основательниц ЕС, не смогла получить от Брюсселя никакой помощи для борьбы с пандемией.