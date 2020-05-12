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17:18   12 Мая 2020
Политика

Лавров: прискорбно, что США не упомянули СССР в числе победителей во Второй мировой

Лавров: прискорбно, что США не упомянули СССР в числе победителей во Второй мировой

Российская сторона не подозревает Вашингтон в сознательном затушевывании исторических фактов, а именно роли Советского Союза в победе над фашизмом. Это происходит в результате пропаганды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ряд аккаунтов Белого дома в соцсетях Instagram и Twitter разместил пост, в котором указывалось, что победителями над нацизмом являются США и Великобритания, а СССР никак не упоминается. Представители российского МИД ранее заявили, что намерены провести серьезный разговор с официальными представителями Вашингтона по вопросу искажения исторических фактов.

Лавров назвал прискорбным, что США не упомянули Советский Союз в числе победителей во Второй мировой войне, пишет РИА Новости.

В заключение он указал, что эта история выглядит еще прискорбнее, учитывая тот факт, что несколько недель назад главы РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе американских войск и военных СССР сделали совместное заявление. В нем они дали принципиальные оценки победе и ее значению для современного мироустройства.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #лавров

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