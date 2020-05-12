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 GT: Китай и США могут добить мировую экономику после окончания пандемии

GT: Китай и США могут добить мировую экономику после окончания пандемии
17:08   12 Мая 2020
Экономика

GT: Китай и США могут добить мировую экономику после окончания пандемии

GT: Китай и США могут добить мировую экономику после окончания пандемии

Обострение отношений Соединенных Штатов и Китая может закончиться введением новых заградительных пошлин и разрывом первой части торговой сделки, пишет Global Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников обеих стран.

Как отмечает один из источников издания, противостояние Вашингтона и Пекина может подорвать и без того шаткую мировую экономику, которая находится на грани наихудшего кризиса со времен Второй мировой войны.

Торговая война США и КНР стала главным тормозящим фактором для мировой экономики в 2019 году. Однако, как только стороны стали договариваться, началась пандемия коронавируса, пишет Global Times.

На этом фоне представители американского руководства обвинили Китай в намеренном распространении коронавирусной инфекции. Вашингтон заявил, что Пекину придется "заплатить по счетам" и что за возникшие вследствие пандемии проблемы в американской экономике должны отвечать власти КНР.

Китайская сторона ответила США заявлением о том, что КНР сейчас куда лучше готова к противостоянию, так как знает, как нанести удар экономике США. В свою очередь президент Америки Дональд Трамп утверждает, что не намерен отказываться от экономического сотрудничества с Пекином, если китайская сторона выполнит свои обязательства.

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Автор: Илья Романович
#сша #китай #кризис #мировая экономика #пандемия #торговая война

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