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16:56   12 Мая 2020
Общество

Сервис для оформления выплат на детей до 16 лет появился на сайте Госуслуг

Сервис для оформления выплат на детей до 16 лет появился на сайте Госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило сервис для оформления единовременных выплат на детей от трех до 15 лет включительно на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщили в ведомстве.

Соответствующий сервис работает на мощностях портала Госуслуги. Он доступен на отдельной странице по адресу: posobie16.gosuslugi.ru. В ведомстве подчеркивают, что специальный раздел на портале Госуслуги был запущен в кратчайшие сроки, почти сразу после подписания указа президента о единовременных выплатах.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней. В своем обращении к гражданам он предложил новые меры поддержки на фоне распространения коронавирусного заболевания. Среди прочего Путин заявил, что с 1 июня семьи с детьми от трех до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

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Автор: Илья Романович
#путин #сервис #госуслуги

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