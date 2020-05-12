Сервис для оформления выплат на детей до 16 лет появился на сайте Госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило сервис для оформления единовременных выплат на детей от трех до 15 лет включительно на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщили в ведомстве.

Соответствующий сервис работает на мощностях портала Госуслуги. Он доступен на отдельной странице по адресу: posobie16.gosuslugi.ru . В ведомстве подчеркивают, что специальный раздел на портале Госуслуги был запущен в кратчайшие сроки, почти сразу после подписания указа президента о единовременных выплатах.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней. В своем обращении к гражданам он предложил новые меры поддержки на фоне распространения коронавирусного заболевания. Среди прочего Путин заявил, что с 1 июня семьи с детьми от трех до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.