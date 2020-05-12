Политолог Багдасаров призвал руководство РФ более решительно защищать историю

Отношения России и Запада в последние годы переживают не самые лучшие времена. Экономические санкции Европы и Соединенных Штатов, а также контрмеры, принятые Москвой, не вызывают особых эмоций у российского общества. Даже информационная война, касающаяся современных геополитических событий, воспринимается гражданами РФ как нечто обыденное. Однако существуют моменты, с которыми россияне, каких бы политических взглядов они не придерживались, мириться никогда не станут. Речь идет о все чаще предпринимаемых попытках сфальсифицировать историю.

В преддверии 75-летия Дня Победы произошло несколько скандалов, затрагивающих память о Второй мировой войне. За примерами далеко ходить не нужно. Так, в Чехии муниципальные власти административного района Прага-6 приняли решение о демонтаже монумента маршалу Коневу. Кроме того, в другом районе чешской столицы была открыта мемориальная доска в честь бойцов РОА, которых в России принято считать предателями и коллаборационистами. Подобные действия на фоне доносящихся разговорах о «вине» СССР в развязывании самого чудовищного конфликта XX века не добавляют позитива отношениям Москвы и Запада.

Политолог Семен Багдасаров считает, что в условиях ведущейся против России полномасштабной информационной войны руководству страны необходимо прекращать «миндальничать» с Западом и более жестко отстаивать историческую правду. В частности, специалист призвал не оглядываться на «западных партнеров» и «грозить им пальчиком». По его мнению, следует переходить к более решительным действиям.

«Защищать надо себя и свое историческое прошлое. Порядок надо навести», – заявил Багдасаров.

Ранее американская социальная сеть Facebook была уличена в блокировке постов российских пользователей, касавшихся Дня Победы. В частности, было невозможно воспроизвести ролики с кинохроникой военных лет.