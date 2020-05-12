Политолог назвала желание США ужесточить санкции против РФ "заезженной пластинкой"

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Володацкий приравнял карантинные митинги КПРФ к преступлению против личности

Депутат Володацкий приравнял карантинные митинги КПРФ к преступлению против личности

 Российские либералы отрабатывают заказ, пытаясь политизировать дело Воронцова

Российские либералы отрабатывают заказ, пытаясь политизировать дело Воронцова
Карасев: Украина пойдет на исторические компромиссы по примеру США

Карасев: Украина пойдет на исторические компромиссы по примеру США

 Саакашвили призвал США активнее участвовать в обсуждении программы реформ на Украине

Саакашвили призвал США активнее участвовать в обсуждении программы реформ на Украине
Экономист Ковалев заявил, что Латвии придется выбираться из кризиса без помощи ЕС

Экономист Ковалев заявил, что Латвии придется выбираться из кризиса без помощи ЕС

 GT: Китай и США могут добить мировую экономику после окончания пандемии

GT: Китай и США могут добить мировую экономику после окончания пандемии
Депутат Володацкий приравнял карантинные митинги КПРФ к преступлению против личности

Депутат Володацкий приравнял карантинные митинги КПРФ к преступлению против личности

 Российские либералы отрабатывают заказ, пытаясь политизировать дело Воронцова

Российские либералы отрабатывают заказ, пытаясь политизировать дело Воронцова
Карасев: Украина пойдет на исторические компромиссы по примеру США

Карасев: Украина пойдет на исторические компромиссы по примеру США

 Саакашвили призвал США активнее участвовать в обсуждении программы реформ на Украине

Саакашвили призвал США активнее участвовать в обсуждении программы реформ на Украине
Экономист Ковалев заявил, что Латвии придется выбираться из кризиса без помощи ЕС

Экономист Ковалев заявил, что Латвии придется выбираться из кризиса без помощи ЕС

 GT: Китай и США могут добить мировую экономику после окончания пандемии

GT: Китай и США могут добить мировую экономику после окончания пандемии
16:44   12 Мая 2020
Общество

Политолог назвала желание США ужесточить санкции против РФ "заезженной пластинкой"

Политолог назвала желание США ужесточить санкции против РФ "заезженной пластинкой"

Резолюция с требованиями ужесточить антироссийские санкции из-за якобы нарушения страной прав человека была внесена на рассмотрение американскими конгрессменами Элиотом Энгелом и Майклом Макколом.

Очередное желание США оказать давление на Россию является не более чем "заезженной пластинкой", обозначила политолог Наталия Елисеева в интервью телеканалу "360".

Пандемия коронавируса стала проблемой номер один и отвлекла мировое внимание от международных конфликтов. Но на стабильной русофобной политике это не сказалось. США продолжают гнуть свою линию, и к глобальному успеху это "вряд ли приведет", подчеркнула Елисеева.

Ситуация совсем ее не удивила, как и западные вбросы о том, что в России якобы "ущемлялись права" каких-то оппозиционеров.

"Это сделано для того, чтобы придать этому огласку и устроить очередную кампанию против нашей страны", — обозначила Елисеева.

Всегда найдутся люди с антироссийскими взглядами, которые выставят себя жертвами режима, если получат определенные преференции, резюмировала она.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #санкции #елисеева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...