Политолог назвала желание США ужесточить санкции против РФ "заезженной пластинкой"

Резолюция с требованиями ужесточить антироссийские санкции из-за якобы нарушения страной прав человека была внесена на рассмотрение американскими конгрессменами Элиотом Энгелом и Майклом Макколом.

Очередное желание США оказать давление на Россию является не более чем "заезженной пластинкой", обозначила политолог Наталия Елисеева в интервью телеканалу "360".

Пандемия коронавируса стала проблемой номер один и отвлекла мировое внимание от международных конфликтов. Но на стабильной русофобной политике это не сказалось. США продолжают гнуть свою линию, и к глобальному успеху это "вряд ли приведет", подчеркнула Елисеева.

Ситуация совсем ее не удивила, как и западные вбросы о том, что в России якобы "ущемлялись права" каких-то оппозиционеров.

"Это сделано для того, чтобы придать этому огласку и устроить очередную кампанию против нашей страны", — обозначила Елисеева.

Всегда найдутся люди с антироссийскими взглядами, которые выставят себя жертвами режима, если получат определенные преференции, резюмировала она.