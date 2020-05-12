Дудчак: действия Facebook выходят за рамки морали и здравого смысла

Политолог Александр Дудчак полагает, что Россия должна отказаться от пользования Facebook из-за постоянно проводимой американской социальной сетью агитации против РФ.

Социальная сеть Facebook размещает провокационные сообщения по поводу любого заметного события в России, будь то голосование по поправкам в Конституцию или празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Проект, созданный Марком Цукербергом, не меняет своего антироссийского курса. Об этом он заявил в интервью изданию "Слово и Дело".

Дудчак напомнил, что Facebook — постоянный и неизменный участник информационных войн, а также государственных переворотов и попыток смены власти в странах мира. Действия Facebook диктуются властями США, подчеркнул он. Ангажированная социальная сеть демонстрирует однобокий подход, выгодный ее владельцам.

Компания нарушает моральные нормы, используя личные данные пользователей. Более того, осуществляя свою деятельность на территории других стран, Facebook не стесняется нарушать их законодательство. Так, американская интернет-платформа была оштрафована московским судом за игнорирование требования локализации в РФ базы данных пользователей.

Дудчак считает, что России необходимо создать свою собственную аналогичную социальную сеть, чтобы иметь рычаги воздействия на Facebook.