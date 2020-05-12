РФ ждет от Чехии дипломатического благоразумия

Посольство РФ в Чехии попросило МИД европейской станы предоставить полицейскую охрану российскому сотруднику, в адрес которого поступают угрозы. Антироссийская информационная кампания в республике не закончилась, а местные журналисты обвиняют сотрудника дипмиссии РФ в якобы подготовке покушения на пражских муниципальных политиков.

Zpravodajec má dlouhodobě pracovat pro jednu z páteřních ruských tajných služeb, v Česku se pohybuje několik let... O příjezdu ruského agenta s jedem Respekt informoval v předchozích dvou týdnech, v novém čísle @okundra popisuje další fakta. ????️https://t.co/jOW679lDf3 — Týdeník Respekt (@RESPEKT_CZ) May 11, 2020

«Бездоказательные обвинения в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной были неоднократно и однозначно опровергнуты как в Москве, так и в Праге», — подчеркнули в посольстве РФ в Чехии.

Российское посольство попросило чешскую сторону не только предоставить сотруднику дипмиссии полицейскую охрану, но и предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство сотрудника.

Дело темное, отметил заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД РФ Александр Панов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня». По его словам, ничего не обычного в требовании Москвы нет.

«Попросить охрану можно. Ничего такого в этом нет. И посольство охраняют представители страны пребывания, поэтому это все возможно», — добавил Панов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила однозначность позиции России в вопросе как якобы покушения на пражских муниципальных политиков, так и предоставления в Чехии полицейской охраны россиянину с дипломатическим паспортом.