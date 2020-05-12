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17:17   12 Мая 2020
Россия

РФ ждет от Чехии дипломатического благоразумия

РФ ждет от Чехии дипломатического благоразумия

Посольство РФ в Чехии попросило МИД европейской станы предоставить полицейскую охрану российскому сотруднику, в адрес которого поступают угрозы. Антироссийская информационная кампания в республике не закончилась, а местные журналисты обвиняют сотрудника дипмиссии РФ в якобы подготовке покушения на пражских муниципальных политиков.

«Бездоказательные обвинения в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной были неоднократно и однозначно опровергнуты как в Москве, так и в Праге», — подчеркнули в посольстве РФ в Чехии.

РФ ждет от Чехии дипломатического благоразумия

Российское посольство попросило чешскую сторону не только предоставить сотруднику дипмиссии полицейскую охрану, но и предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство сотрудника.

Дело темное, отметил заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД РФ Александр Панов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня». По его словам, ничего не обычного в требовании Москвы нет.

«Попросить охрану можно. Ничего такого в этом нет. И посольство охраняют представители страны пребывания, поэтому это все возможно», — добавил Панов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила однозначность позиции России в вопросе как якобы покушения на пражских муниципальных политиков, так и предоставления в Чехии полицейской охраны россиянину с дипломатическим паспортом.

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Автор: Андрей Рыдаль
#захарова #посольство #чехия #мид рф

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