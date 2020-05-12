Заболевший коронавирусом Песков больше месяца не общался с Путиным очно

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дудчак: действия Facebook выходят за рамки морали и здравого смысла

Дудчак: действия Facebook выходят за рамки морали и здравого смысла

 Попова указала на ошибку ВОЗ в статистике по заболеваемости COVID-19

Попова указала на ошибку ВОЗ в статистике по заболеваемости COVID-19
Политолог назвала желание США ужесточить санкции против РФ "заезженной пластинкой"

Политолог назвала желание США ужесточить санкции против РФ "заезженной пластинкой"

 Саакашвили призвал США активнее участвовать в обсуждении программы реформ на Украине

Саакашвили призвал США активнее участвовать в обсуждении программы реформ на Украине
Вассерман предупредил о возможности Запада подменить архивы Второй мировой

Вассерман предупредил о возможности Запада подменить архивы Второй мировой

 Американские покровители ЛГБТ и китайской цензуры вступились за осужденных в РФ

Американские покровители ЛГБТ и китайской цензуры вступились за осужденных в РФ
Дудчак: действия Facebook выходят за рамки морали и здравого смысла

Дудчак: действия Facebook выходят за рамки морали и здравого смысла

 Попова указала на ошибку ВОЗ в статистике по заболеваемости COVID-19

Попова указала на ошибку ВОЗ в статистике по заболеваемости COVID-19
Политолог назвала желание США ужесточить санкции против РФ "заезженной пластинкой"

Политолог назвала желание США ужесточить санкции против РФ "заезженной пластинкой"

 Саакашвили призвал США активнее участвовать в обсуждении программы реформ на Украине

Саакашвили призвал США активнее участвовать в обсуждении программы реформ на Украине
Вассерман предупредил о возможности Запада подменить архивы Второй мировой

Вассерман предупредил о возможности Запада подменить архивы Второй мировой

 Американские покровители ЛГБТ и китайской цензуры вступились за осужденных в РФ

Американские покровители ЛГБТ и китайской цензуры вступились за осужденных в РФ
16:09   12 Мая 2020
Общество

Заболевший коронавирусом Песков больше месяца не общался с Путиным очно

Заболевший коронавирусом Песков больше месяца не общался с Путиным очно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков больше месяца не общался с Владимиром Путиным очно, об этом официальный представитель Кремля заявил после того, как у него подтвердили коронавирус.

Ранее Песков сообщил о том, что он госпитализирован с COVID-19, вместе с ним в больницу отправилась его супруга Татьяна Навка, результаты тестирования которой также оказались положительными. По словам Навки, они всей семьей сидели в строгой самоизоляции, но, скорее всего, COVID-19 "принес" Дмитрий Песков, так как он ходил на работу.

Жена пресс-секретаря российского лидера отметила, что женщины легче переносят заболевание и выразила надежду, что через пару дней придет в себя, так как уже сейчас у нее нет температуры. Она добавила, что состояние Пескова нормальное, он находится под контролем врачей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#путин #песков #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...