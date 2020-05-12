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16:08   12 Мая 2020
Политика

Лавров заявил, что Россия готова помочь Венесуэле в расследовании по делу Silvercorp

Лавров заявил, что Россия готова помочь Венесуэле в расследовании по делу Silvercorp

Российская Федерация рассмотрит запрос Венесуэлы о поддержке в расследовании морского вторжения, если он поступит. Соответствующее заявление озвучил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Некоторое время назад западное издание The Washington Post сделало публикацию, согласно которой представители оппозиции южноамериканского государства заключили сделку с американской частной военной компанией Silvercorp, находящейся во Флориде. Об этом писало Федеральное агентство новостей.

Согласно опубликованным документам, сумма сделки составляла 213 млн долларов. Задача членов ЧВК заключалась в проникновении на территорию страны с целью ликвидации действующего государственного лидера Николаса Мадуро.

Однако миссия провалилась, поскольку оперативников нейтрализовали еще на берегу. Восемь представителей Silvercorp были застрелены военными, еще 13 задержаны и отправлены под стражу. Во время допроса боевики признались, что осуществляли заказ Соединенных Штатов и Колумбии.

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Автор: Илья Романович
#лавров #политика #венесуэла

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