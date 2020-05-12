Карасев: Украина пойдет на исторические компромиссы по примеру США

Украина, как сложная страна с точки зрения национальной и исторической идентичности, возможно, возьмет пример с США и пойдет по пути исторических компромиссов.

Об этом украинский политолог Вадим Карасев заявил в интервью изданию «Украина.ру». По его словам, в среднесрочной перспективе официальный Киев займется поиском компромиссного решения относительно различного отношения регионов к памяти о Второй мировой войне.

По словам Карасева, на Украине, в отличие от России, в период с 1941 года по 1945 проходила не одна война, на фактически несколько разных войн одновременно: помимо Великой Отечественной и Второй мировой, еще и гражданская, а также национально-освободительная (под которой политолог подразумевает действия вооруженных украинских националистов в западных областях страны). Сторонники последних версий происходившего на Украине в годы войны не приемлют День Победы, отмечаемый 9 мая, когда отмечается и победа Красной Армии над бандеровцами.

«Поэтому Украина в ближайшее время на среднесрочную перспективу скорее будет характеризоваться региональной памятью», — отметил Карасев.

Эксперт отметил, что примером Киеву в этой позиции могут послужить Соединенные Штаты Америки, где Север и Юг чествуют разных героев гражданской войны.

«Украина больше склоняется к регионализации исторической памяти, где для одних регионов большее значение имеет 8 мая, а для других — 9 мая, — заключил политолог. — А на общегосударственном уровне 8 и 9 мая — красные дни календаря».

По словам Карасева, подобные исторические компромиссы свидетельствуют о сложной национальной и исторической идентичности украинцев.