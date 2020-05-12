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15:59   12 Мая 2020
Общество

Татьяна Навка госпитализирована с COVID-19

Татьяна Навка госпитализирована с COVID-19

Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка госпитализирована с COVID-19. Об этом она заявила изданию Daily Storm.

По словам Навки, они вместе с мужем находятся под контролем медиков, их состояние нормальное. Супруга пресс-секретаря считает, что сможет прийти в себя за два дня, так как женщины, скорее всего, переносят коронавирус легче.

"Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся", - отметила она.

Также Навка рассказала, что вся семья находилась в строгой изоляции дома, но Песков ходил на работу, поэтому, скорее всего, он "принес" коронавирус. Также она добавила, что из всех членов семьи пресс-секретарь российского лидера заболел первым.

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Автор: Борис Нестеров
#песков #навка #коронавирус

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