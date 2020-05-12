Пользователи Facebook уличили соцсеть в блокировке постов о Дне Победы

Администратор группы в Facebook обратилась в техподдержку соцсети с требованием восстановить видеопост, посвященный Дню Победы и принести извинения за оскорбления народа и истории России.

Facebook увидел в опубликованном 9 мая видео с кадрами кинохроники военных лет и фрагментами современного празднования Дня Победы "сцены насилия" и отключил автоматическое воспроизведение ролика. Для того, чтобы посмотреть видео, пользователю необходимо дать согласие.

Разместившая ролик администратор группы, подписанная как Марица Боброва, требует от Facebook объяснить, на каком основании было закрыто видео с формулировкой "за сцены насилия", и немедленно открыть пост.

"Требую немедленно открыть данный пост, прекратить ваши русофобские антироссийские действия против россиян и меня, россиянки, в частности!" – говорится в жалобе.

Полный текст обращения россиянки представлен на сайте интернет-издание Compas.info.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Facebook ограничивает доступ к публикациям, посвященным 9 Мая. Ранее социальная сеть Марка Цукерберга заблокировала страницу журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Смирнова на три дня за пост фото, на котором изображено Знамя Победы над Рейхстагом.