Российские предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавируса, вскоре смогут расторгать договор аренды в одностороннем порядке без применения штрафных санкций, согласно законопроекту, который был принят Госдумой РФ.

Нововведения будут действовать для добросовестных бизнесменов, которые заключили договор аренды до вспышки коронавируса и введенных на ее фоне ограничительных мер на территории РФ. Воспользоваться данным правом смогут предприниматели, чьи доходы упали более чем в два раза с момента введения в регионе режима повышенной готовности.

Принятие законопроекта, противоречащего основным принципам гражданского законодательства, нарушит баланс на рынке аренды коммерческой недвижимости и ущемит интересы арендодателей, что приведет к усугублению кризиса во всей отрасли, считает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.