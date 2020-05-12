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15:50   12 Мая 2020
Политика

Госдума одобрила законопроект о праве арендаторов досрочно расторгать договоры

Госдума одобрила законопроект о праве арендаторов досрочно расторгать договоры

Российские предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавируса, вскоре смогут расторгать договор аренды в одностороннем порядке без применения штрафных санкций, согласно законопроекту, который был принят Госдумой РФ.

Нововведения будут действовать для добросовестных бизнесменов, которые заключили договор аренды до вспышки коронавируса и введенных на ее фоне ограничительных мер на территории РФ. Воспользоваться данным правом смогут предприниматели, чьи доходы упали более чем в два раза с момента введения в регионе режима повышенной готовности.

Принятие законопроекта, противоречащего основным принципам гражданского законодательства, нарушит баланс на рынке аренды коммерческой недвижимости и ущемит интересы арендодателей, что приведет к усугублению кризиса во всей отрасли, считает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.

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Автор: Юлия Яковлева
#кризис #аренда #господдержка

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