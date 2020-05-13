Американские журналисты заметили пропажу «юбилейных ветеранов» в России

Американское издание The National Interest сравнило количество наград на парадных кителях советских и российских военных и пришло к выводу, что традиция генсека СССР Леонида Брежнева канула в лету. Военная форма главного кремлевского долгожителя советской эпохи стонала под тяжестью 114 медалей, породив массу анекдотов. За помпезность рядовые военные называли ее «иконостасом».

«Вы слышали, что Брежневу скоро будет сделана хирургическая операция? Ему будут расширять грудь, чтобы появилось место для новых наград», — шутили советские граждане в эпоху холодной войны.

Нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу, как отмечают американские журналисты, скромнее в демонстрации своих наград. Он кавалер нескольких десятков медалей и орденов, но на Параде Победы 9 мая на форме Шойгу можно было увидеть только два ряда самых важных знаков отличия.

«Скромному» наградному тренду в России уже год. В мае 2019 года Минобороны РФ постановило, что военнослужащие могут размещать на парадной форме только десять государственных орденов и медалей. Приказ распространяется не только на парады и официальные приемы, но и на ношение формы в повседневной жизни, вплоть до посещения детских праздников. В Минобороне пояснили, что это поможет бороться со «смешиванием» боевых медалей с неизвестными гражданскими наградами.

К продолжателям брежневских традиций участники боевых действий относятся скептически. Обладателей «иконостасов», чьи заслуги перед страной выражаются преимущественно выслугой лет, боевое братство называет «юбилейными ветеранами», рассказал «Политике Сегодня» подполковник запаса Юрий Лебедев.

«Я их никогда не носил и не буду носить. Это просто мой долг — служить. У меня есть друг, он ходил в 42 рейда в Афганистане. Он получил орден Красной Звезды. Вот это, да, награда. И он носит ее единственную на своей груди. Она кровью заработанная», — объяснил военный.

Начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев предложил авторам NI присмотреться к орденоносцам на родине. В США, по его словам, парадные кители иллюстрируют внимание государства к военным. И зачастую к тем, кого сложно назвать героями.