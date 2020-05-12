Заболевание новым типом пневмонии подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Все члены Правительства РФ регулярно проходят тестирование на обнаружение коронавирусной инфекции, сообщал ранее спикер Кремля. Песков подтвердил, что сейчас находится в больнице, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Ранее стало известно, что положительный тест на COVID-19 получил глава кабмина Михаил Мишустин. Его обязанности временно исполняет вице-премьер Андрей Белоусов.

Ознакомиться с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции, а также следить за актуальной информацией о течении нового типа пневмонии в РФ можно на созданном при поддержке правительства специальном портале стопкоронавирус.рф.