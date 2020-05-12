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15:31   12 Мая 2020
Политика

Саакашвили призвал США активнее участвовать в обсуждении программы реформ на Украине

Саакашвили призвал США активнее участвовать в обсуждении программы реформ на Украине

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили и временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин встретились, чтобы обсудить сотрудничество по реформам на Украине.

Темой встречи стало обсуждение потенциально более тесного сотрудничества американского агентства по международному развитию и Украины в части программы реформирования страны, сообщает РИА Новости.

"У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и по Одесской области", — обозначил политик.

После назначения Саакашвили на новую должность украинским президентом Владимиром Зеленским, Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций. Намерений разорвать дипотношения двух стран у государства нет. Это подчеркнул глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

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Автор: Илья Романович
#сша #украина #саакашвили #грузия

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