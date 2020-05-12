Лавров заявил, что Россия принимает поддержку США в борьбе с COVID-19

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дудчак: действия Facebook выходят за рамки морали и здравого смысла

Дудчак: действия Facebook выходят за рамки морали и здравого смысла

 Попова указала на ошибку ВОЗ в статистике по заболеваемости COVID-19

Попова указала на ошибку ВОЗ в статистике по заболеваемости COVID-19
Политолог назвала желание США ужесточить санкции против РФ "заезженной пластинкой"

Политолог назвала желание США ужесточить санкции против РФ "заезженной пластинкой"

 Саакашвили призвал США активнее участвовать в обсуждении программы реформ на Украине

Саакашвили призвал США активнее участвовать в обсуждении программы реформ на Украине
Вассерман предупредил о возможности Запада подменить архивы Второй мировой

Вассерман предупредил о возможности Запада подменить архивы Второй мировой

 Американские покровители ЛГБТ и китайской цензуры вступились за осужденных в РФ

Американские покровители ЛГБТ и китайской цензуры вступились за осужденных в РФ
Дудчак: действия Facebook выходят за рамки морали и здравого смысла

Дудчак: действия Facebook выходят за рамки морали и здравого смысла

 Попова указала на ошибку ВОЗ в статистике по заболеваемости COVID-19

Попова указала на ошибку ВОЗ в статистике по заболеваемости COVID-19
Политолог назвала желание США ужесточить санкции против РФ "заезженной пластинкой"

Политолог назвала желание США ужесточить санкции против РФ "заезженной пластинкой"

 Саакашвили призвал США активнее участвовать в обсуждении программы реформ на Украине

Саакашвили призвал США активнее участвовать в обсуждении программы реформ на Украине
Вассерман предупредил о возможности Запада подменить архивы Второй мировой

Вассерман предупредил о возможности Запада подменить архивы Второй мировой

 Американские покровители ЛГБТ и китайской цензуры вступились за осужденных в РФ

Американские покровители ЛГБТ и китайской цензуры вступились за осужденных в РФ
15:27   12 Мая 2020
Политика

Лавров заявил, что Россия принимает поддержку США в борьбе с COVID-19

Лавров заявил, что Россия принимает поддержку США в борьбе с COVID-19

Россия уже начала принимать помощь от Соединенных Штатов в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров на пресс-конференции по итогам заседая с МИД СНГ в режиме видеоконференции сказал, что Россия солидарна с ЕС, как и с остальными государствами. Российская Федерация помогает странам Евросоюза, которые нуждаются в этой поддержке, а также и сама Россия принимает помощь от зарубежных стран, включая членов ЕС. РФ уже принимает поддержку США.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последней информации ВОЗ, в мире выявлено свыше четырех млн случаев заболевания, более 278 тыс. пациентов скончались, сообщает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #лавров #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...