Лавров заявил, что Россия принимает поддержку США в борьбе с COVID-19

Россия уже начала принимать помощь от Соединенных Штатов в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров на пресс-конференции по итогам заседая с МИД СНГ в режиме видеоконференции сказал, что Россия солидарна с ЕС, как и с остальными государствами. Российская Федерация помогает странам Евросоюза, которые нуждаются в этой поддержке, а также и сама Россия принимает помощь от зарубежных стран, включая членов ЕС. РФ уже принимает поддержку США.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последней информации ВОЗ, в мире выявлено свыше четырех млн случаев заболевания, более 278 тыс. пациентов скончались, сообщает РИА Новости.