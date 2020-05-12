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15:24   12 Мая 2020
Экономика

Российские банки могут изменить процесс выдачи кредитов

Российские банки могут изменить процесс выдачи кредитов

Отсутствие возможности проверки платежеспособности заемщика в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вынуждает банковские организации задуматься о введении ограничений на беззалоговые потребительские кредиты, сообщает "Коммерсантъ".

Распространение коронавирусной инфекции на территории РФ и введение режима самоизоляции во многих субъектах России нанесли ущерб экономической отрасли страны. Многие люди столкнулись с сокращением заработной платы, часть россиян осталась без работы. Граждане начинают испытывать трудности финансового характера. 

Вскоре получить кредит в банке будет не так просто. Выдачу займов наличными уже приостановил "Кредит Европа банк", сославшись на низкую востребованность услуги, передает издание "Коммерсантъ".

Другие российские банки могут повторить практику своих коллег, так как издержки кредитной организации при более тщательной проверке заемщика превышают доходы организации от начисленных процентов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кризис #наличные #кредиты

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