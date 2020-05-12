Вассерман предупредил о возможности Запада подменить архивы Второй мировой

Американские и британские власти будут продолжать попытки переписать историю Второй мировой войны, преувеличивая роль англосаксонских стран в победе над фашизмом и объявляя ложными данные архивов, которые это опровергают.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) высказал публицист и политолог Анатолий Васссерман, комментируя опубликованные в официальных аккаунтах Белого дома сообщения, якобы победу над нацистами 8 мая 1945 года одержали Америка и Великобритания. При этом Советский Союз в этих сообщениях не был даже упомянут.

В связи с этим 94-летний ветеран Второй мировой войны американец Фрэнк Кон заявил, что американские власти допустили грубую ошибку, которую необходимо исправить.

По словам Кона, если в тексте поздравления Белого дома с победой во Второй мировой войне упоминается Великобритания, необходимо также вспомнить и о вкладе советской стороны, так как до победы Красной Армии под Сталинградом британская сторона оставалась в проигрышной позиции на западном фронте. На этом примере, подчеркнул ветеран, видно, кто какую роль сыграл в победе во Второй мировой войне. Требовать исправления допущенной Белым домом ошибки, должны соответствующие власти, так как недопустимо переписывать историю.

Комментируя сложившуюся ситуацию, политический консультант Анатолий Вассерман также напомнил и о роли Советского союза в высадке союзников в Нормандии. По его словам, формально англосаксонские страны действительно входят в число стран, одержавших победу над нацизмом, поэтому с точки зрения логики в заявлении Белого дома нет ничего плохого. Но необходимо помнить, что они победили, входя в состав антигитлеровской коалиции.

«С точки зрения содержания американцы действуют строго в соответствии с романом "1984". В нем сказано: кто владеет настоящим, тот владеет прошлым, а кто владеет прошлым — владеет будущим, — напомнил политолог. — Автор этого романа, Джордж Оруэлл, писал с натуры, но не о СССР, а о своей Британии. Он работал в специальных подразделениях спецслужб, где основной задачей было сочинение пропагандистских историй в пользу Британии. Он всегда хотел все сразу и любой ценой».

При этом Вассерман напомнил, что еще полвека он писал, что «любую цену» всегда платят из чужого кармана, и все это воплощается сейчас.

Американские власти, по его словам, рассчитывают, что если они в течение нескольких лет будут твердить, что только англосаксонским странам принадлежит решающая роль в победе над Адольфом Гитлером, то в это поверит весь мир.

«Сейчас есть ветераны, которые помнят, что было на самом деле, и противятся этому потоку лжи, — отметил он. — Но рано или поздно ветеранов не будет, документы в архивах можно объявить подделками, а тем более, что они такими бывают. Раз в архиве может появиться липовый документ, то можно любой неудобный документ объявлять липой».

Напомним, российский МИД выразил возмущение по поводу публикации Белого дома в сети микроблогов Twitter. По словам российских дипломатов, власти США накануне Дня Победы не нашли у себя ни желания, ни храбрости хотя бы полусловом «воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ во имя всего человечества».