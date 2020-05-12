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14:48   12 Мая 2020
Общество

В Счетной палате представили прогноз по выходу России из кризиса

В Счетной палате представили прогноз по выходу России из кризиса

Внештатная ситуация будет продолжаться не менее года, в решении поэтапного распределения денег государственной поддержки есть рациональная логика, сообщили в Счетной палате РФ.

Чиновники призывают россиян дождаться параметров третьего антикризисного пакета и оглашения новых планов властей. Россия старается принимать разные меры по поддержке в период пандемии. Говорить в такой ситуации о соревнованиях с другими странами нет смысла. Власти всех стран принимают решения исходя санитарно-эпидемиологической ситуации, передает NEWS.ru.

Сейчас основной упор делается на поддержку экономики и бизнеса. Экономист, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов рассказал, что минимальный промежуток времени для накопления статистических данных продлится месяц, поэтому масштабных решений в ближайшее время ждать не стоит.

В России введены меры поддержки россиян в связи с распространением коронавируса по всему миру. Размер пособий по безработице был повышен и составляет около 12 тыс. рублей.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #кризис #прогноз

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