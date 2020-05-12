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14:33   12 Мая 2020
Экономика

В Госдуме РФ прокомментировали оценки либералов третьего антикризисного пакета мер

В Госдуме РФ прокомментировали оценки либералов третьего антикризисного пакета мер

Сделанные российскими либералами оценки третьего пакета антикризисных мер не соответствуют экономическим реалиям, заявил член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров.

По его словам, 800 млрд рублей, а именно столько по мнению либеральной общественности и оппозиционных СМИ потребуется для реализации третьего пакета антикризисных мер, взяты из "воздуха".

Накануне ряд известных своим критическим отношением к властям СМИ опубликовали на анонимной основе оценку стоимости новых мер по борьбе с экономическими последствиями коронавируса. Журналисты предположили, что озвученные 11 мая президентом России Владимиром Путиным меры поддержки экономики обойдутся бюджету в 800 млрд рублей. При этом, как они отметили, дороже всех государству будут стоить списание налогов бизнесу и новые зарплатные кредиты, которые частично или полностью будут покрыты за счет бюджета.

Федоров считает, что те, кто манипулирует сейчас цифрами к здоровой российской оппозиции не имеют никакого отношения. "Речь идет о пятой колонне, единственной целью которой является расшатать обстановку в стране", - цитирует депутата ФБА "Экономика сегодня".

Парламентарий подчеркнул, что представители так называемой оппозиции, а также подконтрольные им фонды и СМИ готовы использовать любой повод, чтобы исказить картину происходящего и спровоцировать недовольство в обществе. Их основная задача – уничтожить страну, они занимаются политикой, а не экономикой, поэтому всегда будут критиковать власть, резюмировал Федоров.

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Автор: Яна Либерман
#оппозиция #кризис #федоров #экономика россии #госдума рф #господдержка

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