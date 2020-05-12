Ливийцы сообщили о массовых арестах террористами ПНС всех лояльных ЛНА граждан

Боевики так называемого Правительства национального согласия отыгрываются за свои провалы в противостоянии с ЛНА на мирных гражданах. Террористы арестовывают мирных граждан, которые открыто поддерживают армию Халифы Хафтара.

Боевики террористического ПНС Файеза Сарраджа арестовывают жителей оккупированных ими территорий, которые публично выражают поддержку Ливийской национальной армией. Пользователи социальных сетей сообщили о массовых арестах "неугодных" режиму Сарраджа в квартале Аль-Хаддад, что в районе Аль-Хадба.

Потерпев неудачу в противостоянии с ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сторонники Сарраджа пытаются отыграться на мирных гражданах, пишет Федеральное агентство новостей. На днях генерал-майор Ахмад Мисмари заявил, что Ливийская национальная армия оттеснила боевиков ПНС к центру Триполи, продвинувшись на направлениях Аль-Азизия и Аль-Хира.

Террористы Сарраджа отступили к парку Ан-Наср, откуда обычно ведут огонь, прикрываясь населением Триполи как "живым щитом". Также боевики перенесли тяжелые вооружения в жилые кварталы.