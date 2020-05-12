Лукашенко считает, что опыт Белоруссии в борьбе с COVID-19 переняли другие страны

Россия и другие страны переняли опыт Белоруссии в борьбе с COVID-19, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, ситуация с распространением коронавируса в стране терпимая, а методы борьбы с заболеванием приносят свои результаты. Он отметил, что этим методом пользуются другие страны, в частности — Россия. Лукашенко подчеркнул, что РФ открыла работу строительного комплекса и промышленных предприятий, а также прочих основных секторов экономики.

От врачей нужно требовать сохранения жизни народа, так как медики отвечают за каждого пациента "головой", заявил глава республики. Он обратил внимание, что статистика уйдет в прошлое, но останутся данные о том, сколько людей врачи не смогли спасти по той или иной причине.

С начала пандемии в Белоруссии зафиксировали 23,9 тысячи заболевших коронавирусом, 135 человек скончались.