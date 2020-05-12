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18:19   12 Мая 2020
Россия

Депутат Володацкий приравнял карантинные митинги КПРФ к преступлению против личности

Депутат Володацкий приравнял карантинные митинги КПРФ к преступлению против личности

Всю весну КПРФ созывала массовые митинги и не собирается останавливаться. Последователи Ленина не оставляют попытки заработать политические очки на пандемии, несмотря на то, что заболевших меньше не становится: 17 мая в центре Москвы пройдет очередной «красный» митинг, на этот раз — против «президентского самовластия».

Число 17 для коммунистов символичное. 17 марта партия провела митинг на тему годовщины референдума о сохранении СССР, собрав множество пожилых людей в одном месте. Спустя два месяца, КПРФ соберет сторонников у памятника Карлу Марксу в Москве, чтобы выступить «за сменяемость власти». И эпидемиологическая обстановка революционным планам не помеха.

Организаторов митингов в пандемию надо наказать по УК РФ, считают в ГД

Проблема коммунистических мероприятий не только в нарушении президентского указа, запрещающего массовые мероприятия в условиях карантина. Речь идет о сотнях людей, чьи жизни подвергли опасности, напомнил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Народный избранник предлагает предусмотреть в законодательстве дополнительное наказание для организаторов «карантинных» митингов.

«Во время пандемии некоторые люди, используя ситуацию, занимались провокацией и выводили на улицу людей со своими идеями и предложениями. Это является нарушением. Не только нарушением запрета на проведения митингов во время карантина, но и угрозой жизни, которой подвергали людей. Для организаторов этих акций необходима отдельная статья, которая бы давала возможность отделаться штрафами, но и получать реальные сроки за то, что они делали», — рассуждает Водолацкий в интервью «Политике Сегодня».

КПРФ не щадила пенсионеров ни в День рождения Ленина, ни в Первомай: у Мавзолея коммунисты собрали людей в карантин, а маевку отметили без масок.

Организаторов митингов в пандемию надо наказать по УК РФ, считают в ГД

Депутат Володацкий приравнивает весенние протестные акции к преступлению против личности: организаторы должны ответить по всей строгости закона. После прецедентов с коммунистическими митингами, необходимо внести новые статьи в УК РФ.

«Бог с ним, с организатором, если он заболеет и окажется в Коммунарке. Но то, что люди, которые им верят, попали в больницы или потеряли жизнь — это является преступлением и несет за собой уголовную ответственность. Данный человек совершил преступление против личности, по его вине человек погиб. Для этого должны быть определенные статьи уголовного кодекса. Тогда другим будет неповадно», — заключил депутат.

В КПРФ изначально отнеслись к пандемии коронавируса с неоправданным скептицизмом, успокаивая сторонников тем, что «страшный» COVID-19 напоминает «глобальную информационно-психологическую спецоперацию». Несмотря на несколько случаев заражения среди членов КПРФ, участвовавших в массовых мероприятиях, тестировать на коронавирус всех партийных функционеров не будут, заверил Геннадий Зюганов.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #кпрф #политика #митинг #общество #коронавирус

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