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13:51   12 Мая 2020
Политика

Госдума одобрила проект, позволяющий приобретать ОСАГО без техосмотра

Госдума одобрила проект, позволяющий приобретать ОСАГО без техосмотра

Законопроект, позволяющий автовладельцам приобретать полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства до октября 2020 был принят Госдумой во втором чтении.

Третье чтение законопроекта возможно уже 13 мая, сообщает РИА Новости.

Его необходимость обуславливается текущей обстановкой во многих регионах России из-за пандемии коронавируса, так как зачастую станции техобслуживания не работают, и, соответственно, водители не могут предоставить свой автомобиль для проведения осмотра.

Потому в настоящее время автовладельцам сложно получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО. Законопроект даст гражданам эту возможность на период с 1 марта по 30 сентября 2020 года.

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Автор: Илья Романович
#россия #автомобиль #автовладельцы #осаго #коронавирус #COVID-19

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