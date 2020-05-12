Силовики предотвратили теракт в Кимрах Тверской области 

Сотрудники ФСБ задержали молодого человека, подозреваемого в подготовке нападений и поджогов в городе Кимры. Планируемое преступление было описано в дневниках, найденных у 19-летнего злоумышленника во время задержания.

Федеральная служба безопасности сообщила о подготовке вооруженных нападений на чиновников и правоохранителей, а также поджогов административных зданий в городе Кимры под Тверью. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в ФСБ.

Силовики задержали 19-летнего уроженца РФ, которого подозревают в подготовке теракта. При нем обнаружили оружие, "коктейли Молотова", средства связи и дневниковые записи о готовящихся нападениях. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.