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13:41   12 Мая 2020
Армия

ФАН: усилия Асада в борьбе с COVID-19 позволили возобновить торговлю в Алеппо

ФАН: усилия Асада в борьбе с COVID-19 позволили возобновить торговлю в Алеппо

Усилия президента Сирии Башара Асада, направленные на предотвращение распространения коронавируса в стране, позволили открыть магазины и рынки в городе Алеппо. Люди снова выходят на улицы. На проспекте Аль-Хандак, Баб-ан-Наср возобновилась торговля.

Таможенный рынок и рынок Хан Хаир-бек в Алеппо также вновь открыты для покупателей. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Городские власти сейчас работают совместно с продавцами, чтобы восстановить работу рынков и стабилизировать инфраструктуру.

Несколько лет рынки и магазины в Алеппо были закрыты из-за вооруженных столкновений между правительственными войсками Сирии и оппозиционными группировками. Сейчас бизнес возобновил работу, несмотря на масштабные разрушения, нанесенные городу в годы кризиса. 

Одним из старейших рынков в Алеппо является находящийся недалеко от Цитадели Алеппо Аль-Нахасин с почти пятивековой историей. Сейчас на этом месте работают около 200 магазинов. По словам одного из торговцев изделиями из меди, торговля в Алеппо возобновилась, когда город очистили от боевиков. 

"Мы вернулись на рынок после его освобождения от терроризма", — заметил Намира.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #алеппо #торговля

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