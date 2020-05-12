Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Умер российский философ Константин Крылов

Умер российский философ Константин Крылов

 Песков прокомментировал идею Жириновского об отмене голосования по Конституции

Песков прокомментировал идею Жириновского об отмене голосования по Конституции
Марков: США хотят установить в России марионеточное правительство

Марков: США хотят установить в России марионеточное правительство

 Зеленский не исключил дальнейшего ослабления карантина на Украине

Зеленский не исключил дальнейшего ослабления карантина на Украине
Турция за год потеряла в Сирии и Ливии больше половины своих БПЛА

Турция за год потеряла в Сирии и Ливии больше половины своих БПЛА

 NRK: Норвежцы испугались реакции России на новый американский радар

NRK: Норвежцы испугались реакции России на новый американский радар
Умер российский философ Константин Крылов

Умер российский философ Константин Крылов

 Песков прокомментировал идею Жириновского об отмене голосования по Конституции

Песков прокомментировал идею Жириновского об отмене голосования по Конституции
Марков: США хотят установить в России марионеточное правительство

Марков: США хотят установить в России марионеточное правительство

 Зеленский не исключил дальнейшего ослабления карантина на Украине

Зеленский не исключил дальнейшего ослабления карантина на Украине
Турция за год потеряла в Сирии и Ливии больше половины своих БПЛА

Турция за год потеряла в Сирии и Ливии больше половины своих БПЛА

 NRK: Норвежцы испугались реакции России на новый американский радар

NRK: Норвежцы испугались реакции России на новый американский радар
13:38   12 Мая 2020
Наука

Представитель ВОЗ сообщил о сложности производства вакцины от коронавируса

Представитель ВОЗ сообщил о сложности производства вакцины от коронавируса

Производство вакцины от коронавируса — непростое дело. COVID-19 — это «очень хитрые вирусы», сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения.

Ранее директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вирус "очень хитрый" и "недаром таких больших размеров". Эксперт подчеркнул, что COVID-19 самый большой из РНК-содержащих вирусов, известных на сегодняшний день. Гинцбург предположил, что часть его генома имеет целью постоянно обманывать иммунную систему и так вырабатывать антитела, которые его нейтрализуют, сообщает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #рф #воз #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...