Представитель ВОЗ сообщил о сложности производства вакцины от коронавируса

Производство вакцины от коронавируса — непростое дело. COVID-19 — это «очень хитрые вирусы», сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения.

Ранее директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вирус "очень хитрый" и "недаром таких больших размеров". Эксперт подчеркнул, что COVID-19 самый большой из РНК-содержащих вирусов, известных на сегодняшний день. Гинцбург предположил, что часть его генома имеет целью постоянно обманывать иммунную систему и так вырабатывать антитела, которые его нейтрализуют, сообщает РИА Новости.