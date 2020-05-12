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13:31   12 Мая 2020
Политика

Марков: США хотят установить в России марионеточное правительство

Марков: США хотят установить в России марионеточное правительство

США продолжают вести информационную войну против РФ в своих целях, заявил председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков.

Как считает Марков, американские политики хотят дальнейшего ухудшения отношений с Россией, поэтому они мечтают содействовать государственному перевороту в РФ, чтобы установить в нашей стране свой марионеточный режим. Политолог уверен, что таким образом США хотят добраться до Китая и зажать Евросоюз, чтобы Брюссель сотрудничал с Вашингтоном на позициях младшего партнера.

Власти США хотят в России повторения украинского сценария, чтобы начать мятеж, а перед этим необходимо проникновение пораженческих настроений в политическую элиту страны, говорит политолог.

"Лучшим ответом на действия США будет образование российского телеканала, который вещал бы на Украине на русском языке и по местной проблематике", — заключил Марков в беседе с ФАН.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #политика

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