Марков: США хотят установить в России марионеточное правительство

США продолжают вести информационную войну против РФ в своих целях, заявил председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков.

Как считает Марков, американские политики хотят дальнейшего ухудшения отношений с Россией, поэтому они мечтают содействовать государственному перевороту в РФ, чтобы установить в нашей стране свой марионеточный режим. Политолог уверен, что таким образом США хотят добраться до Китая и зажать Евросоюз, чтобы Брюссель сотрудничал с Вашингтоном на позициях младшего партнера.

Власти США хотят в России повторения украинского сценария, чтобы начать мятеж, а перед этим необходимо проникновение пораженческих настроений в политическую элиту страны, говорит политолог.