Клинцевич предсказал окончательное исчезновение Украины

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз не собираются разбираться с экономическими, социальными и военными проблемами Киева, которые все усугубляются, поэтому через 50 лет Украина может просто исчезнуть с политической карты мира.

Об этом в беседе с «Федеральным агентством новостей» заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя слова вице-премьера Украины Вадима Пристайко о том, что Киев хочет добиться пересмотра условий евроинтеграции.

«Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия и пересмотра условий ждут наши производители», — заявил Пристайко ранее.

При этом вице-премьер отметил, что Киев больше не устраивают большинство предоставленных ранее квот ЕС и к настоящему моменту Украина уже прошла первый этап контрактов с Евросоюзом в рамках соглашения о безтарифной торговле. Сейчас же, по его словам, пришло время углублять сотрудничество в цифровой сфере, а также в областях таможни, юстиции и обороны.

Комментируя выступление Вадима Пристайко, российский сенатор Франц Клинцевич отметил, что все заявления украинской стороны о стремлении к более тесной интеграции с Евросоюзом – это полная глупость, так как проблемы Украины никому не нужны.

«Дальнейшие проблемы Украины могут стать проблемами Евросоюза. И поэтому никто в ЕС не готов не то, что решать эти проблемы, а даже рассматривать их, — подчеркнул Клинцевич. — У них своих проблем предостаточно, в том числе экономических».

По мнению сенатора, за заявлениями Киева о пересмотре условий евроинтеграции стоят США, которым выгодно давить на Евросоюз и перекладывать на европейцев украинские проблемы.

«Думаю, заявление Украины о пересмотре условий евроинтеграции — это политический ад, который будет поддержан американскими кураторами», — добавил Клинцевич, отметив, что американцы запутались, наивно полагая, что они управляют Евросоюзом.

Украина, по его словам, со всеми ее проблемами сейчас никому не нужна. Единственной страной, которая могла бы закрыть украинские проблемы, является Россия – именно с ней Киев мог бы выстраивать политические и экономические добрососедские связи.

«Больше ни с кем Украина решить свои проблемы не сможет. Вместе этого Киев вновь стреляет в ногу», — подчеркнул сенатор.

Евросоюз же, по его словам, только смеется над заявлениями Киева, и может быть, он рассмотрел бы украинские проблемы лет через 50, но к тому времени уже не будет такой страны.

«Через 50 лет не будет ни Украины, ни этих политиков, не говоря уже о каком-либо подобии суверенитета. У Украины идет процесс разрушения, полная политическая деградация. Украина, к сожалению, движется в никуда», - подчеркнул Клинцевич в завершение.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна могла бы вступить в Евросоюз заняв там место Великобритании. По его словам, Украина должна стремиться занять лидирующее место в Восточной и Центральной Европе.