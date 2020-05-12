Умер российский философ Константин Крылов

В Подмосковье в возрасте 52 лет скончался русский философ и писатель Константин Крылов. Об этом журналистам сообщила его супруга, Надежда Шалимова.

По ее словам, несколько недель назад Крылов перенес инсульт. Сперва он проходил лечение в Боткинской больнице, а затем был перевезен в реабилитационный центр в Московской области. О том, где и когда состоится прощание с философом, на данный момент неизвестно, передает радио "Говорит Москва".

Константин Крылов придерживался идеологии умеренного русского национализма и возглавлял оргкомитет Национально-демократической партии. Также в разные годы он руководил работой журнала "Вопросы национализма" и газет "Спецназ России" и "Русский марш". Помимо этого, за авторством Крылова вышло несколько сборников, публицистических статей, рассказов и повестей.