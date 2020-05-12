Зеленский не исключил дальнейшего ослабления карантина на Украине

Власти Украины не исключают дальнейшего ослабления карантина в стране, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине говорят о том, что можно рассмотреть возможность ослабления ряда ограничений.

По данным на 12 мая, в стране более 16 тысяч заболевших коронвирусной инфекцией, 3,3 тысячи человек вылечились, 425 пациентов с COVID-19 умерли.

С 11 мая на Украине разрешена работа кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также музеев, салонов красоты, парков, скверов и сервисов оказания бытовых услуг.