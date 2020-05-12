Песков прокомментировал идею Жириновского об отмене голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее настаивал на "снятии вопроса" с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции РФ.

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции, так как ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции могут быть сохранены в ряде регионов до конца года, при этом все законные процедуры во время принятия поправок были соблюдены.

"На этот счет есть однозначная позиция президента", — подчеркнул Песков в интервью журналистам РИА Новости.

В конце марта глава государства Владимир Путин выступил обращением к гражданам России и сообщил, что изначально запланированное на конец апреля голосование будет перенесено из-за сложной эпидемиологической обстановки. Он заявил, что при принятии этого решения власти руководствуются в первую очередь соображениями безопасности людей.