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12:54   12 Мая 2020
Россия

Школьник с COVID-19 сбежал из инфекционного отделения больницы в Москве

Школьник с COVID-19 сбежал из инфекционного отделения больницы в Москве

Несовершеннолетний, у которого диагностировали коронавирус, сбежал из московской больницы. Выяснилось, что школьник состоит на учете в ПНД и был неоднократно пойман на различных нарушениях.

Мальчик неправомерно покинул инфекционное отделение больницы в Северном Тушине 9 мая, сообщает телеканал "360", ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Медики выявили у восьмиклассника, обучающегося в одной из столичных школ, COVID-19.

По данным источника, подросток сбегает из больницы не в первый раз. Удалось выяснить, что он наблюдается в психоневрологическом диспансере и воспитывается в неполной семье. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место проживания мальчика, по факту случившегося ведется проверка.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #бегство #коронавирус

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