Турция за год потеряла в Сирии и Ливии больше половины своих БПЛА

Турецкая армия активно использует беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 в небе над Сирийской Арабской Республикой и Ливией. Год назад на вооружении Турции состояли чуть больше 200 этих БПЛА, а сейчас их стало наполовину меньше.

Российские комплексы ПВО "Панцирь-С", "Оса", "Квадрат" и "Бук" успешно защищают сирийское и ливийское небо от непрошенных гостей — турецких боевых дронов Bayraktar TB2. Информационно-аналитический журнал "Слово и Дело" со ссылкой на Avia.pro сообщает, что только "Буки" сбили в Сирии более 30 БПЛА Турции, и примерно столько же уничтожили другие системы. Остальные потери среди БПЛА Bayraktar TB2, а это около 40 единиц, Турция понесла в Ливии.

Турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, способен нести противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Боевое крещение аппарат прошел в 2014 году в турецком Курдистане и с тех пор активно используется в военных операциях Турции в Сирии и Ливии.