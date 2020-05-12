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12:46   12 Мая 2020
Политика

Максим Шевченко считает, что Киев оккупировали самые "злые украинофобские силы"

Максим Шевченко считает, что Киев оккупировали самые "злые украинофобские силы"

Киев оккупировали самые "злые украинофобские силы", которые только можно было представить, считает российский телеведущий и политик Максим Шевченко.

В эфире программы "С Республикой в сердце!" на канале ОД "Донецкая Республика" Шевченко отметил, что жители Донбасса не хотят войны, но она может начаться, когда сумасшедшие политики в Киеве придут к власти. По словам политика, даже нацисты не всегда натравливали народ друг на друга, на Донбасс и Россию, чем сейчас занимаются киевские политики.

Как отметил Шевченко, в 2014 году он был в ДНР и наблюдал, как там свободно сосуществовали русские, грузины, осетины, израильтяне и палестинцы.

"Донбасс оказался землей, где вообще не было никакого национализма", — цитирует журналиста "Политнавигатор".

По словам Максима Шевченко, Донбасс является самым антифашистским местом на планете, где нет ксенофобии и пропаганды превосходства одних людей над другими.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #политика #максим шевченко

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