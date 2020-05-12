Максим Шевченко считает, что Киев оккупировали самые "злые украинофобские силы"

Киев оккупировали самые "злые украинофобские силы", которые только можно было представить, считает российский телеведущий и политик Максим Шевченко.

В эфире программы "С Республикой в сердце!" на канале ОД "Донецкая Республика" Шевченко отметил, что жители Донбасса не хотят войны, но она может начаться, когда сумасшедшие политики в Киеве придут к власти. По словам политика, даже нацисты не всегда натравливали народ друг на друга, на Донбасс и Россию, чем сейчас занимаются киевские политики.

Как отметил Шевченко, в 2014 году он был в ДНР и наблюдал, как там свободно сосуществовали русские, грузины, осетины, израильтяне и палестинцы.

"Донбасс оказался землей, где вообще не было никакого национализма", — цитирует журналиста "Политнавигатор".

По словам Максима Шевченко, Донбасс является самым антифашистским местом на планете, где нет ксенофобии и пропаганды превосходства одних людей над другими.