Американские покровители ЛГБТ и китайской цензуры вступились за осужденных в РФ

Председатель комитета по иностранным делам Конгресса США, республиканец Майкл Маккол и член того же комитета, демократ Элиот Энгел внесли на рассмотрению коллег резолюцию, в которой призвали Россию «немедленно освободить всех политических заключенных».

«Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда – прим. ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека», — говорится в документе.

Авторы уже призывали Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России. В сентябре прошлого года господа Энгел и Маккол осудили задержания участников московских беспорядков, что в Совфеде РФ расценили, как попытку подорвать политическую стабильность в РФ.

Чем известен мистер Энгел

Энгел занимает пост конгрессмена уже 16-й срок подряд, а после победы демократов на выборах США в ноябре 2018 года он возглавляет нижнюю палату конгресса. В 2002 году поддерживал американское вторжение в Ирак под предлогом борьбы с оружием массового поражения, которое якобы производит Багдад.

Несмотря на то, что 133 члена палаты представителей проголосовали против, Энгел проголосовал за резолюцию, которая предоставляла президенту США Джорджу Бушу право применить военную силу на Ближнем Востоке. Как показало время, запрещенного оружия в Ираке не оказалось, но после вторжения армии США погибли тысячи людей и страна погрузилась в хаос. Конгрессмен в итоге признал, что его решение было ошибочным.

Политик приложил руку и к распаду Сербии. В 1996 году Энгел возглавлял группу конгрессменов, которые поддерживали косовских албанцев и выступал за независимость автономии в 2008 году. Благодарные жители косовского города Печ когда-то сербского, а ныне на 86 процентов албанского, переименовали в честь американца одну из улиц.

В биографии «защитника прав человека» упоминается преследование журналистов. В 1988 году он пытался выселить новостную компанию Co-op City News из ее офисов, журналисты которой часто критиковали политика.

Конгрессмен активно поддерживает права американских школьников нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2002 году он стал соавтором резолюции о «Дне тишины», когда учащиеся хранят молчание, чтобы привлечь внимание к дискриминации геев, лесбиянок и бисексуалов.

Энгел — обеспеченный даже по американским меркам человек. В 2009 году выяснилось, что политик незаслуженно пользовался налоговыми льготами и приобрел особняк стоимостью около миллиона долларов в штате Мэриленд. Льготы предоставлялись только тем, кто имеет водительские права штата, зарегистрирован и проживает в Мэриленде. Однако Энгел все это время жил в Бронксе (район Нью-Йорка ). Штат решил отозвать кредит.

Чем известен мистер Маккол

Заместитель Энгела республиканец Майкл Маккол входит в число самых богатых членов Конгресса США. Его состояние оценивается в 294 миллиона долларов. Маккол возглавляет группу республиканцев по надзору за Китаем, что не помешало его семье покупать акции китайской компании Tencent.

Компания занимается «надзором за контентом международных пользователей». Говоря проще, цензурой. Акции именно этой компании посчитал нужным приобрести Маккол, председатель группы, которая «предпринимает решительные действия для осуществления конкуренции с Китаем на мировой арене».

В ноябре 2019 года Маккол охарактеризовал Tencent как угрозу национальной безопасности США и «неотъемлемую часть промышленной политики Коммунистической партии Китая». Спустя несколько месяцев политик вновь купил акции компании.

Теперь Маккол жаждет заступиться за «демократические чаяния людей» в России, призывая освободить задержанных во время незаконных митингов в Москве.

Генерал ФСБ, член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов в комментарии «Политике сегодня» обратил внимание на сезонное обострение заступнических настроений США.

«Как только приходит весна или осень, так они начинают нас к чему-то призывать, апеллировать к Организации Объединенных Наций, и всеми возможными способами на нас давить. Это систематическая деятельность США, направленная на подрыв деловой репутации Российской Федерации», — сказал Михайлов.

Он добавил, что американская резолюция не имеет никакой силы в России.