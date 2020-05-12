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12:34   12 Мая 2020
Политика

Рар назвал вероятные последствия от снятия санкций между РФ и Евросоюзом

Рар назвал вероятные последствия от снятия санкций между РФ и Евросоюзом

Немецкий журналист Александр Рар заявил о вероятных последствиях снятия санкционных ограничений между Российской Федерацией и Европейским союзом.

Соответствующую информацию предоставило издание NewInform.

По словам представителя СМИ, снятие взаимных ограничительных мер на фоне распространения коронавирусной инфекции не сможет принести одномоментной выгоды для РФ и Европы. Однако с политической точки зрения это событие может существенно сказаться на всех задействованных государствах.

Скорое извлечение выгоды на фоне снятия санкций невозможно, поскольку Российская Федерация уже создает все необходимые товары на своей земле либо приобретает все, что ей необходимо. Несмотря на действующие ограничения, РФ имеет все нужные медицинские препараты. Вследствие чего заполнить российский рынок немецкими медикаментами не удастся.

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Автор: Яна Либерман
#санкции #политика #рар

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